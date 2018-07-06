"Kemer avcısı"nın gözü Kırkpınar'da

Kumluca ilçesinde dünyaya gelen 29 yaşındaki Okulu, 9 yaşında başladığı yağlı güreşte ilk madalyasını 11 yaşındayken minik 1 kategorisinde ikinci olarak aldı. O yıldan itibaren her kategoride derece elde ederek bir üst boya yükselmeyi başaran Okulu, hayalini kurduğu 2015 yılında tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan oldu.

Okulu, "Türk'ün ilk er meydanı" sloganıyla gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerini üst üste 5, Kumluca ve Kurtdereli Güreşlerini ise üst üste 3 yıldır kazanarak altın kemerin daimi sahibi. Okulu'nun artık tek hedefi ise Kırkpınar'da üst üste 3 kez başpehlivan olarak altın kemerin burada da daimi sahibi olmak.

Okulu, Antalya tarihinde bunu başaran ilk sporcu olmak için çalışmalarını sürdürdüğü Elmalı ilçesinde AA muhabirine, babasının teşvikiyle başladığı yağlı güreşte her yıl derece elde ederek hızla yükseldiğini söyledi.

Güreşe ilk başladığı yıllarda zayıf ve küçük cüsseli olduğu için görenlerin kendisine "Senden pehlivan olmaz. Başpehlivanlığı elde edemezsin. Bu cüsseyle mi güreşeceksin?" tepkileri geldiğine işaret eden Okulu, bu sözlerin kendisini daha fazla motive ettiğini, 2015 yılında başpehlivanlığı elde ettiğinde insanların özür dilediğini ve kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Verimli bir güreş sezonu geçirdiğine işaret eden Döşemealtı Belediyespor güreşçisi Okulu, "Çeşitli bölgelerdeki yağlı güreşlerde hep kürsüye çıkmayı başardım. 7-8 aydır tempoyu yavaş yavaş artırarak ağırlık ve kros antrenmanları yaptık. Kırkpınar'a hazırız. Hedefim Kırkpınar'da kürsünün en üst sırasında olmak. Kırkpınar'da 3 yıl üst üste başpehlivanlığı elde ederek Antalya'ya bu gururu yaşatan ilk pehlivan olmak istiyorum." dedi.



"GERİ VİTESİ OLMAYAN PEHLİVAN"

Cazgırların kendisini "Geri vitesi olmayan pehlivan" diye anons ettiği Okulu, şunları söyledi: "Bu sıfat benim çok hoşuma gitti. Beni karşılaşmalarda motive ediyor. Son dönemde bazı güreşlerde altın kemerin daimi sahibi olmam dolayısıyla da 'kemer avcısı' diye anılıyorum. 2015 yılında kızım dünyaya geldiğinde Kırkpınar'da başpehlivan olmuştum. Geçen yılda oğlum dünyaya geldi. Umarım oğlum da bu yıl bana şans getirir ve yine başpehlivan olurum. Oğlumun da bir gün bu sahalarda güreşeceğine inanıyorum."

Okulu, başarının sırrının düzenli antrenman ve düzenli beslenmek olduğunu kaydetti. Güreşçinin hayatının antrenman ile geçtiğini vurgulayan Okulu, "Günde bazen çift antrenman yapıyoruz. 4-5 saatimiz antrenmanda geçiyor. Hafta sonları da güreş organizasyonlarına katılıyoruz. Yaz aylarında ailemizi neredeyse hiç göremiyoruz. Herkes tatile giderken 40-50 derece sıcak altında güreş yapıyoruz. Bir gün Antalya'da diğer gün ise Samsun'da er meydanına çıkıyoruz. Her şeyi ata sporumuzu yaşatmak ve bu spora gönül veren Antalyalıları mutlu etmek için yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Antalya'da yağlı güreşin futbol kadar sevildiğini anlatan Okulu, "Herkes bizi tanıyor. Yolda önümüzü kesip başarılar diliyor. Antalyalıların bu ilgisinin ve sevgisinin karşılığı olarak kemeri Antalya'ya hediye etmek istiyorum." dedi.