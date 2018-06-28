Akdeniz Oyunları'nda minderin hakimi Türkiye – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nda minderin hakimi

    Akdeniz Oyunları'nda minderin hakimi Türkiye

    İspanya'da düzenlenen 2018 'nda Türk güreşçiler, 14 sıkletin 13'ünde madalya kazanma başarısı gösterdi.

    Tarragona kentindeki oyunlarda Türk güreşçiler kürsüye adeta ambargo koydu. , güreş müsabakalarını 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

    Güreş branşında madalya sıralamasında zirvede yer alan Türkiye, en yakın rakibi Fransa'ya fark attı. Sıralamada Türkiye'nin ardından ikinci basamakta yer alan Fransa 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyada kaldı.

    Grekoromende 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan ay-yıldızlılar, serbest stilde 2 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

    Oyunlarda kadın milli güreşçilerin de üstün performansı dikkati çekti. Organizasyonda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanan kadın güreşçiler, son dönemdeki çıkışlarını sürdürdü.

    Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan güreş müsabakalarına toplam 14 sporcuyla katılan Türkiye, böylece 13 madalya elde etti.

    - Madalya alan sporcular

    2018 'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

    Grekoromen

    Altın: Metehan Başar (87 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo)

    Gümüş: Elçin Ali (60 kilo)

    Bronz: Murat Fırat (67 kilo)

    Erkekler serbest stil

    Altın: Ahmet Bilici (86 kilo), (65 kilo)

    Bronz: Yunus Emre Dede (97 kilo), (74 kilo)

    Kadınlar

    Altın: Evin Demirhan (50 kilo), (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), (68 kilo)

    Gümüş: Aysun Erge (53 kilo)

    - Aydın: "Olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz"

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl katıldıkları Avrupa Şampiyonalarında madalya rekoru kırdıklarına dikkati çekti.

    Akdeniz Oyunları'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katıldıklarını belirten Aydın, "İspanya'da 14 sporcuyla geldik, 13 güreşçimiz madalya kazandı. Sadece bir güreşçimiz madalya alamadı ama o da 5. oldu. Üstelik madalyaların 8'i altın. Her zaman söylüyorum, güreş Türk sporunun lokomotifi." diye konuştu.

    Aydın, bu başarıyı sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Hedefimiz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'nin en başarılı branşı olmak. Önemli olan kalıcı başarılar elde etmek. Bunun için Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve güreş liseleri ile altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirip ilerleyen yıllarda tüm olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."



    1. 28.6.2018 11:21
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