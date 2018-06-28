Akdeniz Oyunları'nda minderin hakimi Türkiye

Tarragona kentindeki oyunlarda Türk güreşçiler kürsüye adeta ambargo koydu. Türkiye, güreş müsabakalarını 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamladı.

Güreş branşında madalya sıralamasında zirvede yer alan Türkiye, en yakın rakibi Fransa'ya fark attı. Sıralamada Türkiye'nin ardından ikinci basamakta yer alan Fransa 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyada kaldı.

Grekoromende 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan ay-yıldızlılar, serbest stilde 2 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda kadın milli güreşçilerin de üstün performansı dikkati çekti. Organizasyonda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanan kadın güreşçiler, son dönemdeki çıkışlarını sürdürdü.

Erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan güreş müsabakalarına toplam 14 sporcuyla katılan Türkiye, böylece 13 madalya elde etti.

- Madalya alan sporcular

2018 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen

Altın: Metehan Başar (87 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo)

Gümüş: Elçin Ali (60 kilo)

Bronz: Murat Fırat (67 kilo)

Erkekler serbest stil

Altın: Ahmet Bilici (86 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)

Bronz: Yunus Emre Dede (97 kilo), Muhammet Demir (74 kilo)



Kadınlar

Altın: Evin Demirhan (50 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Buse Tosun (68 kilo)

Gümüş: Aysun Erge (53 kilo)

- Aydın: "Olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl katıldıkları Avrupa Şampiyonalarında madalya rekoru kırdıklarına dikkati çekti.

Akdeniz Oyunları'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katıldıklarını belirten Aydın, "İspanya'da 14 sporcuyla geldik, 13 güreşçimiz madalya kazandı. Sadece bir güreşçimiz madalya alamadı ama o da 5. oldu. Üstelik madalyaların 8'i altın. Her zaman söylüyorum, güreş Türk sporunun lokomotifi." diye konuştu.

Aydın, bu başarıyı sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'nin en başarılı branşı olmak. Önemli olan kalıcı başarılar elde etmek. Bunun için Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve güreş liseleri ile altyapıdan yetenekli sporcular yetiştirip ilerleyen yıllarda tüm olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."