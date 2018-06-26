18.Akdeniz Oyunları'nda güreşten 4 madalya
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    18. Oyunları'nda güreşten 4 madalya

    18.Akdeniz Oyunları'nda güreşten 4 madalya

    ’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Oyunlarında güreşçilerimiz 4 madalya kazandı. 77 kg da Yunus Emre Başar, finalde Olimpiyat Dünya Şampiyonu Sırp Davor Stafanek'i (5-0) yenerek kazanarak göğsümüzü kabarttı.

    87 kg da Metehan Başar da yeğeni gibi finalde Cezayirli Bachir Sıdaraza'yı (2-1) yenerek kazanan diğer sporcumuz oldu. Finalde kaybeden Elçin , 3/5 maçını kazanan Murat Frat da Bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Grekoromende güreşçilerimiz 2 Altın 1 Gümüş 1 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya kazandı. 18. oyunlarında yarın serbest stilde finaller ve kadınlarda eleme maçları yapılacak.
    1. 26.6.2018 10:29
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