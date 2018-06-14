İstanbul’a güreş lisesi – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    ’a güreş lisesi

    İstanbul’a güreş lisesi
    Türkiye'de ilk kez Sivas'ta faaliyete geçirilen güreş lisesinin ikincisi 'da açıldı. İstanbul'daki Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetenek sınavıyla öğrenci alımına başladı. Grekoromen stilde güreş eğitiminin verileceği liseye başvurular 26 Haziran'a kadar yapılabilecek.
    1. 14.6.2018
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