Madalyalara ambargo – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Madalyalara ambargo

    Madalyalara ambargo

    'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan , madalya rekoru kırdı.

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir hafta süren şampiyonada 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Şampiyonayı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı güreşçiler, tarihi bir başarı elde etti. Serbest ve Grekoromen Milli Takımları Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, kadınlarda ise üçüncü sırayı aldı.
    1. 12.6.2018
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