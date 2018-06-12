Kırkpınar biletleri satışta – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Kırkpınar biletleri satışta

    Kırkpınar biletleri satışta
    657. 'nin bilet fiyatları belli oldu. Biletlerin fiyatı 40 ila 70 lira arasında değişiyor. İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları 2. gün için birinci kademe 50 lira, ikinci kademe 40 lira olarak belirlendi. Final biletleri ise 70 lira.
    1. 12.6.2018
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