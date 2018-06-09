Zeynep’ten altın – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Zeynep’ten altın

    Zeynep’ten altın
    'da devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir da 'den geldi. 53 kilo finalinde Belaruslu rakibi Katsiaryna Pichkouskaya'yı 6-5 yenen , altın madalyanın sahibi oldu. 65 kiloda mindere çıkan Aslı Tuğcu ise, İsveçli rakibi Moa Lena Maria Nygren'i 3-1 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcularımız, 5 madalya (1 altın, 1 gümüş, 1 bronz) ile 3'üncü oldu.
    1. 9.6.2018
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