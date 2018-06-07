Akhisarlı Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Akhisarlı , Avrupa Şampiyonu oldu

    Akhisarlı Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu

    Güreşçisi , doktor raporu ile katıldığı U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

    İstanbul'da 50 ülkenin katılımıyla gerçekleşen turnuvada Güreşçisi , sırasıyla Bulgar sporcuyu 7-4, 2018 yılı büyükler Avrupa ikincisi Azeri sporcuyu 5-2, Romen sporcuyu 9-1 ve finalde Rus sporcuyu 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Akhısar Belediyespor Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "2020 Tokyo olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını amaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100'e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır. Bizlere bu yolda imkan sağlayan Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı ve Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel'e teşekkür ederiz" dedi.
    1. 7.6.2018 10:30
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