Akhisarlı Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu
Akhisar Belediyespor Güreşçisi Kerem Kamal, doktor raporu ile katıldığı U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Akhısar Belediyespor Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "2020 Tokyo olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını amaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100'e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır. Bizlere bu yolda imkan sağlayan Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı ve Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel'e teşekkür ederiz" dedi.
- 7.6.2018 10:30
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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