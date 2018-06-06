Şampiyon güreşçilere Topçu'dan altın hediyesi

Topçu, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen turnuvadan altın madalyayla dönen milli güreşçilere Yerli Düşünce Derneği adına altın taktı.



"ASLANLARIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETTİRİP, BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRİYOR"

Cumhurbaşkanı'nın gençlere, spora ve sporcuya verdiği önemin meyvelerini uluslararası turnuvalardaki şampiyonluklarla almakta olduklarının altını çizen Topçu, "Aslanlarımız İstiklal Marşımızı dinlettirip, bayrağımızı göndere çektiriyor ve ülkemize madalyalar ile dönüyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; bakanlığın, federasyonun, antrenörlerimizin destekleri ve milletimizin duası hep onlarla" diye belirtti.



"ONLAR SÖZÜNÜ TUTTU, BİZE BU GURURU YAŞATTI"

Yaşanılan başarılar sonrasında Yalçın Topçu, "Yerli Düşünce Derneği olarak naçizane hediyemiz ile milletimizin şampiyonlarımıza olan şükran ve sevinç ifadesini bir STK olarak ifade etmek istedik. Şampiyona öncesi onları antrenman esnasında ziyaret ederek altın madalya sözü almıştım. Onlar sözünü tuttu, bize bu gururu yaşattı. Milletimiz adına ata sporumuz güreşte uluslararası bir şampiyonada şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal marşımızı bütün dünyaya dinlettirerek bize yaşattıkları bu gurur ve sevinç için milletimiz adına, Yerli Düşünce Derneği olarak güreşçilerimize teşekkür ediyor nice başarılar diliyoruz" dedi.



AKGÜL: "ALLAHIN İZNİYLE GİTTİĞİMİZ HER TURNUVADAN ALNIMIZIN AKIYLA DÖNECEĞİZ"

Dağıstan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek bu sevinci 6'ncı kez yaşayan 125 kilo serbest stil güreşçimiz Taha Akgül, Yalçın Topçu'nun turnuva öncesi ziyarette kendilerinden altın madalya için söz aldığını, bu sözü yerine getirebildikleri için çok mutlu olduklarını şu sözlerle belirtti:



"Yalçın Bey şampiyona öncesi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etmişti. Kedisine şahsım ve buradaki diğer güreşçi kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Yalçın Bey'e verdiğimiz altın madalya sözümüz vardı. Sözümüzü yerine getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Kedisine hediyesi için, şahsım ve buradaki diğer güreşçi kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk halkı dualarını eksik etmesin. Bizler bu moral ve motivasyonla, halkımızın dualarıyla, Allah'ın izniyle, gittiğimiz her turnuvadan alnımızın akıyla döneceğiz inşallah."