Kerem Kamal'dan altın madalya – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan

    Kerem Kamal'dan altın madalya

    'dan düzenlenen U23 'nda , 60 kiloda kazandı.

    Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 'nın üçüncü gününde , kazandı. 60 kilo finalinde Rus Artur Petrosian ile karşılaşan , rakibini 6-3 mağlup ederek altın madalyaya uzanan taraf oldu.
    1. 6.6.2018 21:30
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