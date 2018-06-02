Güreş camiası iftarda bir araya geldi

İstanbul'da bir otelde düzenlenen iftara TGF'nin yöneticileri ve güreş camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra birçok milli sporcu da katıldı.

Burada konuşma yapan TGF Başkanı Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek ilerleyen dönemlerde başarıları arttırmak istediklerini söyledi.

Yemeğin ardından güreşe destek olan sponsor kurumlara plaket verildi.