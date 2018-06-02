Güreş camiası iftarda bir araya geldi
Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) geleneksel iftar yemeği, güreş camiasını bir araya getirdi.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen iftara TGF'nin yöneticileri ve güreş camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra birçok milli sporcu da katıldı.
Burada konuşma yapan TGF Başkanı Musa Aydın, güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek ilerleyen dönemlerde başarıları arttırmak istediklerini söyledi.
Yemeğin ardından güreşe destek olan sponsor kurumlara plaket verildi.
- 2.6.2018 23:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Güreş camiası iftarda bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.