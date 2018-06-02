Güreş camiası iftarda bir araya geldi – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Güreş camiası iftarda bir araya geldi

    Güreş camiası iftarda bir araya geldi

    Türkiye Güreş Federasyonunun () geleneksel iftar yemeği, güreş camiasını bir araya getirdi.

    'da bir otelde düzenlenen iftara 'nin yöneticileri ve güreş camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra birçok milli sporcu da katıldı.

    Burada konuşma yapan TGF Başkanı , güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek ilerleyen dönemlerde başarıları arttırmak istediklerini söyledi.

    Yemeğin ardından güreşe destek olan sponsor kurumlara plaket verildi.

    1. 2.6.2018 23:36
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