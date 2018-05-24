Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu
Türk sporunun lokomotif kulüplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Askispor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi.
Spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran Rıza Kayaalp, Taha Akgün, Soner Demirtaş, Elif Aybüke Yılmaz gibi şampiyon sporcuları bünyesinde bulunduran Askispor'un iftar yemeğine Kulüp Başkanı Mehmet Genç, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Aliusta, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan kulüp başkanı Mehmet Genç, "Biz kulüp olarak bir aileyiz. Bu aile birlikte önemli başarılara hep birlikte imza atacaktır. İftar davetimize katılan camiamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 24.5.2018 00:10
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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