Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu

Spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran Rıza Kayaalp, Taha Akgün, Soner Demirtaş, Elif Aybüke Yılmaz gibi şampiyon sporcuları bünyesinde bulunduran Askispor'un iftar yemeğine Kulüp Başkanı Mehmet Genç, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Aliusta, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan kulüp başkanı Mehmet Genç, "Biz kulüp olarak bir aileyiz. Bu aile birlikte önemli başarılara hep birlikte imza atacaktır. İftar davetimize katılan camiamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.