Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu

    Şampiyon güreşçiler iftarda buluştu

    Türk sporunun lokomotif kulüplerinden Askispor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi.

    Spor tarihimize adını altın harflerle yazdıran , Taha Akgün, Soner Demirtaş, Elif Aybüke Yılmaz gibi şampiyon sporcuları bünyesinde bulunduran Askispor'un iftar yemeğine Kulüp Başkanı Mehmet Genç, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Aliusta, yöneticiler, antrenörler, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan kulüp başkanı Mehmet Genç, "Biz kulüp olarak bir aileyiz. Bu aile birlikte önemli başarılara hep birlikte imza atacaktır. İftar davetimize katılan camiamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 24.5.2018 00:10
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