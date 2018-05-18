Vahide Nur Gök Avrupa ikincisi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Vahide Nur Gök Avrupa ikincisi

    Vahide Nur Gök Avrupa ikincisi

    'da düzenlenen 'nda Emniyetspor sporcusu Vahide Nur Gök, gümüş madalyanın sahibi oldu.

    'nın Üsküp kentinde 16-17 Mayıs günleri arasında yapılan 'nda Vahide Nur Gök, 73 kiloda Alman rakibini yenerek finale yükseldi. Geçen yıl Plaj Güreşinde Dünya Şampiyonu olan Emniyetspor Güreşçisi Vahide Nur Gök, finalde Belaruslu Kseniya Dzibuk ile karşılaştı. , rakibine sayıyla yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

    1. 18.5.2018 12:09
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