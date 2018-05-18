Vahide Nur Gök Avrupa ikincisi
MAKEDONYA'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burdur Emniyetspor sporcusu milli güreşçi Vahide Nur Gök, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Makedonya'nın Üsküp kentinde 16-17 Mayıs günleri arasında yapılan Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Vahide Nur Gök, 73 kiloda Alman rakibini yenerek finale yükseldi. Geçen yıl Plaj Güreşinde Dünya Şampiyonu olan Burdur Emniyetspor Güreşçisi Vahide Nur Gök, finalde Belaruslu Kseniya Dzibuk ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibine sayıyla yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
- 18.5.2018 12:09
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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