Burdurlu güreşçiye milli davet
Burdurlu güreşçi Hacı Abdullah Dilek güreş milli takıma davet edildi.
Burdur Türk Telekom Spor Kulübü sporcusu Hacı Abdullah Dilek, Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı kampına davet edildi. Dilek, 20 Mayıs-6 Haziran günleri arasında Ankara Elmadağ Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi Tesisleri'nde yapılacak kampa katılacak. Çalışmalarına antrenörü Asil Çakır nezaretinde devam ettiğini bildiren Dilek, Hedefinin milli takımla beraber ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek olduğunu söyledi. Hacı Abdullah Dilek, mart ayında Çorum'da yapılan Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 86 kiloda Türkiye üçüncüsü olmuştu.
- 11.5.2018 10:08
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Toplam 15
Yorum
ks adamsın be melo keşke bir kaç sene daha kalsaydın bizde
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Toplam 2
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murat1903 adam makıne gıbı oynuyor yerıne sanki alt yapıdanmı adam çıkaracaksnz bu katkıyı veren adam sankı daha az maaşamı oynayacak
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Toplam 15
Yorum
taraftar fener bursadandan kurtuldu sow kendi kalesine atarak kimin kanı bozuk belli yaşa melo
Burdurlu güreşçiye milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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