Burdurlu güreşçiye milli davet – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    güreşçiye milli davet

    Burdurlu güreşçiye milli davet

    güreşçi güreş milli takıma davet edildi.

    Burdur Türk Telekom Spor Kulübü sporcusu , Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı kampına davet edildi. Dilek, 20 Mayıs-6 Haziran günleri arasında Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi Tesisleri'nde yapılacak kampa katılacak. Çalışmalarına antrenörü Asil Çakır nezaretinde devam ettiğini bildiren Dilek, Hedefinin milli takımla beraber ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek olduğunu söyledi. Hacı Abdullah Dilek, mart ayında 'da yapılan Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonasında 86 kiloda Türkiye üçüncüsü olmuştu.

    1. 11.5.2018 10:08
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