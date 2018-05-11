Burdurlu güreşçiye milli davet

Burdur Türk Telekom Spor Kulübü sporcusu Hacı Abdullah Dilek, Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı kampına davet edildi. Dilek, 20 Mayıs-6 Haziran günleri arasında Ankara Elmadağ Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi Tesisleri'nde yapılacak kampa katılacak. Çalışmalarına antrenörü Asil Çakır nezaretinde devam ettiğini bildiren Dilek, Hedefinin milli takımla beraber ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek olduğunu söyledi. Hacı Abdullah Dilek, mart ayında Çorum'da yapılan Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 86 kiloda Türkiye üçüncüsü olmuştu.