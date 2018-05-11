Başkan İsmail Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı
Körfez ilçesini ulusal ve yerli yarışmalarda temsil eden ve edecek olan güreşçilere malzemelerini teslim eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sporculardan madalya sözü aldı.
Körfez Belediyesi Spor Akademileri Güreş Koordinatörü Veysel Şirin de Başkan İsmail Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız sporcularımıza kıspetlerini kendi elleriyle teslim etti, başarılar diledi. Ata sporuna olan desteğinin her zaman süreceğini belirtti. Yaptığı bu destek, başarılarla ilçemize geri dönecektir" diye konuştu.
- 11.5.2018 10:47
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Başkan İsmail Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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