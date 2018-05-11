Başkan İsmail Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Başkan , Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı

    Başkan İsmail Baran, Körfezli güreşçilerden madalya sözü aldı

    Körfez ilçesini ulusal ve yerli yarışmalarda temsil eden ve edecek olan güreşçilere malzemelerini teslim eden Başkanı , sporculardan madalya sözü aldı.

    Başkanı , yıl boyunca güreş dalında müsabakalarında mücadele edecek sporculara malzemelerini teslim etti. Geçtiğimiz yıl güreş dalında Körfez'i onurlandıran güreşçilerimizden bu yıl da madalya beklediğini belirten Başkan İsmail Baran, sporculara katılacakları yarışmalarda başarılar diledi. Kıspetlerini ve spor malzemelerini alan sporcular da Başkan İsmail Baran'a desteğinden dolayı teşekkür ederken, "Başkanımız bizden madalya istedi. Biz de onun sözünü şimdiden veriyoruz. Başkanımızın ve Körfezlilerin bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız" dediler.

    Körfez Belediyesi Spor Akademileri Güreş Koordinatörü Veysel Şirin de Başkan İsmail Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız sporcularımıza kıspetlerini kendi elleriyle teslim etti, başarılar diledi. Ata sporuna olan desteğinin her zaman süreceğini belirtti. Yaptığı bu destek, başarılarla ilçemize geri dönecektir" diye konuştu.
    1. 11.5.2018 10:47
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