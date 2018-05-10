Elif Jale gözünü olimpiyatlara dikti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde geçen hafta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 59 kiloda altın madalya kazanan Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, bu kez gözünü Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de düzenlenecek olimpiyat oyunlarına dikti.

Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci milli güreşçi unvanını elde eden Elif Jale, duygularını ve hedeflerini anlattı.

GENÇLERE ÖRNEK OLDU

Kariyerinde elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu nedeniyle çok sevinçli olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Altın madalya, bu sporda kazanılabilecek en güzel şeydir. Avrupa Şampiyonası'nda bunu elde ettiğim için çok mutluyum. Türk güreş tarihine adımı yazdırdığım için sevinçliyim. Çok fazla çabanın ardından elde ettiğim ödüle değdi." dedi.

Türkiye adına güreşmekten gurur duyduğunu belirten Elif Jale, "A Milli Takım'da yer almaktan çok mutluyum. Elde ettiğim başarılarla genç güreşçilere örnek olmak çok güzel bir duygu. Bu sayede milli takım arkadaşlarım da önemli şampiyonalarda altın madalya kazanabileceklerini gördü." diye konuştu.

Elif Jale Yeşilırmak, Türkiye'de kadın güreşinin son dönemde hızla geliştiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen derecelerin bu durumu perçinlediğini de vurguladı.

"AİLEMİ 3 AY GÖREMEDİM"

Son şampiyonaya hazırlık sürecini anlatan milli sporcu, "Ailenizden uzun süre uzak kalmak kolay bir şey değil. Avrupa Şampiyonası öncesi 3 ay onları göremedim. Birçok iyi güreşçiyi yenebileceğimi biliyordum. Rusya'nın Kaspiysk kentindeki şampiyonaya katılmadan önce öz güvenim çok yüksekti ve maçlara daha çıkmadan altın madalya alacağımdan neredeyse emindim. Çıkardığım başarılı müsabakalar, hedefim için yeterli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Jale, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için için yoğun çaba harcadığının altını çizerek, "Zirveye çıkmak için, minderin üzerinde binlerce saat çalışmanız gerekiyor. Fedakarlıklar yaparak elde edilen uzun süreli bu titiz çalışmanın yanı sıra sizi destekleyen, kendini bu işe adamış bireylerin katkısı da başarı da önemli rol tutuyor." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi, antrenmanlarının birçoğunu Türkiye'de yapmasına rağmen ailesinin yurt dışında yaşaması nedeniyle zamanının önemli bir kısmını seyahate ayırmak zorunda kaldığını anlattı.

SIRADAKİ HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına da sahip Elif Jale Yeşilırmak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. İyi bir performans sergileyebilmek için oyunlar öncesinde oraya yerleşmeli ve çalışabileceğim iyi bir partner bulmalıyım. Bu nedenle, farklı ülkelerde antrenman kamplarına katılıyorum. Bu da para ve zaman gerektiriyor. Eşim, antrenörüm olduğu için çok şanslıyım. Beni anlıyor ve hedeflerime ulaşmam için yardımcı oluyor."

Elif Jale, daha önce Dünya Şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Avrupa Şampiyonalarında ise biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı.