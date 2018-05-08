Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza, Avrupa Güreş Şampiyonası sonrasında Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. Şampiyonanın kendisi açısından güzel geçtiğini belirten 28 yaşındaki milli sporcu, "2017 senesini dünya ve Avrupa şampiyonu olarak kapattım. 2018 yılını da Avrupa şampiyonluğuyla açtım. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada da şampiyon olmak istiyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşının henüz genç sayılabileceğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde 32-33 yaşına kadar minderde yer alabileceğini dile getiren Rıza, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında zirveye çıkmak, ülkeme şampiyonluk kazanarak dönme arzusundayım. Düzenli yaşam ve düzenli beslenme sayesinde formumu koruyarak yoluma devam ediyorum. Bu Avrupa Şampiyonası, benim için zor geçti sayılmaz. Belki rakiplerimi daha kolay yenebilirdim ama ilk maçta yaşadığım sakatlık nedeniyle biraz kontrollü güreştim. Önemli olan şampiyon olmaktı. 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandım. 9 yıldır da üst üste final yapıyorum."

Grekoromen stil güreşin zorluğuna değinen milli sporcu, "Grekoromen güreş gibi zor bir kategoride üst üste bu kadar final yapmak ve şampiyon olmak kolay değil. Bu istikrarı sağlamak ve çalışma temposunu korumak insanın kafasında olacak. İnsan, bilinçaltına başarıyı yerleştirecek. Bunların hepsi bende var. Çalışmalarıma devam ediyorum ve başarılar da art arda gelmeye devam ediyor. Bundan sonra da inşallah aynen devam edecek. Güreşin dünya efsaneleri arasında yer almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLENE KADAR ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞARIM"

Rıza Kayaalp, efsaneler arasına girebilme yolunda tek eksiğinin olimpiyat altın madalyası olduğunun altını çizerek, "Ya bu olimpiyatlarda altın madalya kazanırım ya da ölene kadar üzüntüsünü yaşarım." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar ikişer Avrupa ve Dünya Şampiyonası olduğunu hatırlatan milli güreşçi, şunları söyledi:

"Bunların yanı sıra olimpiyatta da altın madalya kazanırsam, efsane olma yolunda sağlam bir adım atmış olacağım. Güreşte bu denli başarıları kazanmak zor ancak bunu başarabileceğime inanıyorum. Bu saatten sonra tek hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Başarılarımı taçlandıracak yer orası. Bu azimle devam edeceğim. 4 yıl seferberlik demiştim, 2 yıl daha kendime iyi bakacağım, yaşantıma dikkat edeceğim. Olimpiyatlara iki yıl gibi kısa bir süre kaldı. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğim."

"TÜRK GÜREŞ TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Kayaalp, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli takım olarak çok başarılı bir performans sergilediklerini anlattı.

"Türk güreş tarihinin rekorunu kırdık." diyen Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan madalya sayısına göre çok başarılı bir şampiyona geçirdik. Kadınlarımız bu şampiyonada çok iyilerdi. 2 altın ve 3 bronz kazandılar ki bu tarihi bir başarı. Serbest stilde Taha Akgül ve Soner Demirtaş, yine madalya kazanan arkadaşlarımız oldu. Bunun yanı sıra bronz madalyalar da geldi. Tüm kategoriler için çok güzel ve verimli bir şampiyona oldu, ülkemiz bol madalya kazandı. Tüm güreşçi kardeşlerimi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah aynı başarıları tekrar tekrar elde ederiz."

"GÜCÜMÜN ZİRVESİNDE OLDUĞUM YAŞLARDAYIM"

Milli güreşçi Rıza, "asrın güreşçisi" unvanı bulunan Hamza Yerlikaya ile aynı Avrupa şampiyonluğu sayısına ulaştığını hatırlatarak, "Gücümün zirvesinde olduğum yaşlardayım, bu nedenle Hamza ağabeyi geçebileceğime inanıyorum." dedi.

Amacının herhangi bir rekor kırmak olmadığını, sadece kendi başarılarını artırarak spor hayatına devam etmek istediğini ifade eden Rıza, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle yola devam ediyorum. Bakarsınız 2024'e kadar devam eder, 12-13 Avrupa şampiyonluğu kazanırım. Önemli olan güreş yaptığın süre boyunca başarılı olabilmek, yaptığın işin hakkını verebilmek. Tek amacımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek ve İstiklal Marşımızı okutabilmek. Bu niyetlerle yolumuza devam edersek, başarı gelir."