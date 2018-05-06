Taha Akgül Avrupa şampiyonu! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Avrupa şampiyonu!

    Taha Akgül Avrupa şampiyonu!

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda , finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazandı

    Detaylar geliyor...
    1. 6.5.2018 21:00
    2. Güncelleme: 6.5.2018 21:27
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