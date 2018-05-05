Kadınlar 3. oldu – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Kadınlar 3. oldu

    Kadınlar 3. oldu

    Dağıstan’da 5 madalya (2 altın ve 3 bronz) alarak 117 puana ulaşan kadın güreşçilerimiz, en başarılı ’nı yaşadı.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda , kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. 117 puanla üçüncü olan Kadın Güreş , tarihinin en başarılı 'nı geçirdi. Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın , en fazla madalya kazandığı 'nı geride bıraktı. , kadınlarda daha önce en fazla 2 madalya birden kazanabilmişti. Yasemin Adar da üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.
    1. 5.5.2018
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