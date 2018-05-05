Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest kötü başladı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'nda serbest kötü başladı

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest kötü başladı

    Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki 'nda erkekler serbest stil maçları kötü başladı.

    Mindere çıkan 5 güreşçimiz finale yükselemedi. Son Avrupa şampiyonu , 97 kilo ilk turunda Macar Oliinyk'e 5-2 yenildi. Muhammet Nuri Kotanoğlu, 79 kilo elemelerinde Rus Gadzhimagomedov'a 9-3 kaybetti. 65 kilodaki , ilk maçında Belaruslu Serada'yı 6-1'le geçmesine rağmen çeyrek finalde Azerbaycanlı Aliyev'e 9-2 yenildi. 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, ilk turda İsrailli Gasanov'u 12-2 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Haydar, çeyrek finalde Polonyalı Gadzhiev'e tartışmalı hakem kararı sonrası 6-4 yenildi. Ahmet Peker 57 kiloda Belaruslu Andreyeu'ya 6-2 yenildi.
    1. 5.5.2018
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