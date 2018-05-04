Rıza Kayaalp: "Geçmişi unut geleceğe bak!" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    : " unut geleceğe bak!"

    <a href="/index/riza-kayaalp?id=237e3130-04d3-4abb-9e56-f4e75363469e" class="" rel="tag">Rıza Kayaalp</a>: "<a href="/index/gecmisi?id=4070b389-91fa-4ac1-b7bf-1e67f65d9118" class="" rel="tag">Geçmişi</a> unut geleceğe bak!"

    güreşçimiz , “ unutalım, başarımız sürecek” dedi.

    Dağıstan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan , 'ya geldi. Üst üste 7, toplamda ise 8. kez olarak "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi 'nın rekorunu egale eden Rıza, "İnşallah başarımız devam edecek. Yeter ki istekli olalım, azmedelim, yeni hedeflerin hayallerini kuralım, unutalım, geleceğe bakalım. Bu felsefeyle önümüze bakacağız. Ne kadar çok kazanabilirsek kariyerimize o kadar çok şampiyonluk yazdırmaya çalışacağız" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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