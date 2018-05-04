Kadınlarda destan yazdık! Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar'dan altın madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar altın, Evin Demirhan, Bediha Gün ile Buse Tosun da bronz madalya kazandılar.
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan iki kadın güreşçimizi kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiler Elif Jale Yeşilırmak ile Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
- 4.5.2018
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
Kadınlarda destan yazdık! Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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