Kadınlarda destan yazdık! Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar'dan altın madalya – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kadınlarda destan yazdık! ve 'dan

    Kadınlarda destan yazdık! <a href="/index/elif-jale-yesilirmak?id=353745e5-6e16-4835-9f5d-abc0fe31b0ce" class="" rel="tag">Elif Jale Yeşilırmak</a> ve <a href="/index/yasemin-adar?id=d8e379e6-d220-417b-8b72-46d2ca042219" class="" rel="tag">Yasemin Adar</a>'dan <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a>

    ’nda kadınlarda ve altın, , ile da kazandılar.

    'nın 4. gününde kadınlarda destan yazdık. 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile finalde karşılaşan , altın madalyanın sahibi oldu. Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rus Bukina'yı finalde 8-2 yenen Yasemin Adar da, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Evin Demirhan, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda kazandı. Demirhan, kadınlar 50 kiloda İspanyol Goni'yi tuşla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 55 kiloda Bediha Gün, Ukraynalı Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz kazandı. 68 kiloda Buse Tosun da Polonyalı Michalik'i 6-4 mağlup ederek bronz aldı.



    ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
    , Avrupa Şampiyonu olarak kazanan iki kadın güreşçimizi kutladı. Erdoğan, milli güreşçiler ile 'a tebrik telgrafı gönderdi.
    1. 4.5.2018
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