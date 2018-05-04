Kadın Güreş Milli Takımı tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi. – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kadın Güreş tarihinin en başarılı 'nı geçirdi.

    Kadın Güreş Milli Takımı tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi.

    'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Kadın Güreş , tarihinin en başarılı 'nı geçirdi.

    Milli sporcular, kadınlar madalya müsabakalarının ikinci gününde kürsüye çıkamasalar da dün elde ettikleri derecelerle tarih yazdı.

    Kaspiysk'te 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını Dağıstan'da boynuna takarken, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın , en fazla madalya kazandığı 'nı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 117 puanla üçüncülüğü elde etti. Ev sahibi Rusya 173 puanla ilk sırayı alırken, Belarus 140 puanla ikinci oldu.

    Avrupa şampiyonalarında Türkiye, kadınlarda daha önce en fazla 2 madalya birden kazanabilmişti.

    Letonya'nın başkenti Riga'da 2016'da yapılan organizasyonda Yasemin Adar altın, Buse Tosun ise bronz madalya almıştı.

    'nda yarın erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda elemeler yapılacak.

    Türkiye'yi 61 kiloda Recep Topal, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül temsil edecek.

    Elemelerin yanı sıra serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda madalyalar sahiplerini bulacak. Selahattin Kılıçsallayan, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Haydar Yavuz, bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

    Türkiye'nin, 5. gün sonunda 3 altın ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyası bulunuyor.

    1. 4.5.2018 21:38
    2. Güncelleme: 4.5.2018 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadın Güreş Milli Takımı tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN