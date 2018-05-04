Kadın Güreş Milli Takımı tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi.
Milli sporcular, kadınlar madalya müsabakalarının ikinci gününde kürsüye çıkamasalar da dün elde ettikleri derecelerle tarih yazdı.
Kaspiysk'te 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını Dağıstan'da boynuna takarken, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 117 puanla üçüncülüğü elde etti. Ev sahibi Rusya 173 puanla ilk sırayı alırken, Belarus 140 puanla ikinci oldu.
Avrupa şampiyonalarında Türkiye, kadınlarda daha önce en fazla 2 madalya birden kazanabilmişti.
Letonya'nın başkenti Riga'da 2016'da yapılan organizasyonda Yasemin Adar altın, Buse Tosun ise bronz madalya almıştı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda elemeler yapılacak.
Türkiye'yi 61 kiloda Recep Topal, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül temsil edecek.
Elemelerin yanı sıra serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda madalyalar sahiplerini bulacak. Selahattin Kılıçsallayan, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Haydar Yavuz, bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.
Türkiye'nin, 5. gün sonunda 3 altın ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyası bulunuyor.
- 4.5.2018 21:38
- Güncelleme: 4.5.2018 21:39
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
Kadın Güreş Milli Takımı tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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