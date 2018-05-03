Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.
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- 3.5.2018 20:42
- Güncelleme: 3.5.2018 20:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ahmet Ağaoğlu'ndan tarihi ziyaret!
Toplam 7
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
Toplam 1
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Fenerbahçe'ye Ashley Young'dan yeşil ışık
Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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