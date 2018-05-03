Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu

    Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde , Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez kazandı.

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    1. 3.5.2018 20:42
    2. Güncelleme: 3.5.2018 20:43
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