8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    8. kez Avrupa şampiyonu olan , Ankara'da coşkuyla karşılandı

    8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı

    8. kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularının karşıladı.

    'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu başarıyı 8. kez tekrar eden Rıza Kayalp yurda döndü. Ankara'dan 'ye giriş yapan başarılı sporcuyu kalabalık bir kafile karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Geçen yılda dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum" diyerek, "Avrupa şampiyonası hazırlıkları çok iyi geçmişti. Bir öncede hazırlık turnuvasına gitmiştim. Hedefim her zaman yeni şampiyonluklardı. Hedefim olan 8. şampiyonluğu kazanabilmekti. Büyük emek harcadık ve çok ter döktük. Allah'a şükürler olsun milletimi bir Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak gururlandırdım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yeter ki istekli ve azimli olalım bu başarılarımız devam edecek. Yeter ki yeni hedeflerin hayallerini kuralım. Geçmişi unutalım ve geleceğe bakalım. Önemli olan şımarmadan aynı istekle yola devem edelim. Bu felsefe ile önümüze bakacağız'' değerlendirmesinde bulundu.

    "Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun"
    '8. kez madalya kazanmak nasıl bir motivasyon?' sorusuna Kayaalp, 'Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun. Daha çok çalışıyorsun ve itici bir güç oluyor. Bir yeteneğimiz var Allah'a şükürler olsun" diye cevap verdi.

    'in antrenörlüğünü yapan Akif Canbaş ise 8. defa şampiyon olan Rıza'nın minderde 4. kez köşesinde oturduğunu belirterek, ''Rıza çok değerli bir sporcu. Her yeni şampiyonluk bir yenisini getiriyor. Maçtan çıktığında diğer maçı düşünen bir sporcu Rıza. İnşallah bunu defam ettirip olimpiyatlarda başarıyı getirecektir" dedi.


    1. 3.5.2018 14:42
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