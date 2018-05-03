8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Ankara'da coşkuyla karşılandı
8. kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularının karşıladı.
"Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun"
'8. kez madalya kazanmak nasıl bir motivasyon?' sorusuna Kayaalp, 'Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun. Daha çok çalışıyorsun ve itici bir güç oluyor. Bir yeteneğimiz var Allah'a şükürler olsun" diye cevap verdi.
Rıza Kayaalp'in antrenörlüğünü yapan Akif Canbaş ise 8. defa şampiyon olan Rıza'nın minderde 4. kez köşesinde oturduğunu belirterek, ''Rıza çok değerli bir sporcu. Her yeni şampiyonluk bir yenisini getiriyor. Maçtan çıktığında diğer maçı düşünen bir sporcu Rıza. İnşallah bunu defam ettirip olimpiyatlarda başarıyı getirecektir" dedi.
- 3.5.2018 14:42
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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