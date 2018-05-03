59 kiloda altın madalya Elif Jale Yeşilırmak'ın – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    59 kiloda altın madalya 'ın

    59 kiloda altın madalya <a href="/index/elif-jale-yesilirmak?id=353745e5-6e16-4835-9f5d-abc0fe31b0ce" class="" rel="tag">Elif Jale Yeşilırmak</a>'ın

    kadınlar 59 kiloda mücadele eden , Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde , Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

    Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan 'ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'nda altın madalya kazanan sporcumuz 'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    1. 3.5.2018 20:46
    2. Güncelleme: 3.5.2018 20:59
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