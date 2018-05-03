59 kiloda altın madalya Elif Jale Yeşilırmak'ın
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Elif Jale Yeşilırmak'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 3.5.2018 20:46
- Güncelleme: 3.5.2018 20:59
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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