Rıza Kayaalp 8. kez Avrupa şampiyonu oldu – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    8. kez Avrupa şampiyonu oldu

    <a href="/index/riza-kayaalp?id=237e3130-04d3-4abb-9e56-f4e75363469e" class="" rel="tag">Rıza Kayaalp</a> 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

    9’uncu kez finale yükseldiği Avrupa Şampiyonası’nda Rus rakibini yenen 130 kilo güreşçimiz, üst üste 7. altın madalyasını aldı

    Minderde fırtınası sürüyor... Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda , üst üste 7., toplamda ise 8'inci altın madalyasını aldı. Milli güreşçimiz, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Ali Aliyev Spor Salonu'daki müsabakada, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, zirveyi yine rakiplerine bırakmadı. Avrupa şampiyonalarında toplamda 9., üst üste 8. finaline çıkan Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8. kez altın alarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip 'nın rekorunu egale etti.

    KADINLAR DA MİNDERDE
    Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyalar ise Rumen Alin Alexuc Ciurariu (Yarı finalde Rıza'ya yenilmişti) ve Gürcü Iakobi Kajaia'ya gitti. Dünkü elemelerde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda madalyalar bugün sahiplerini bulacak. 72 kiloda Murat Dağ ve 67 kiloda Enes Başar, bronz maçına çıkmak için repesajda mücadele edecek. Şampiyonada ayrıca bugün kadınlar kategorisinde ilk elemeler yapılacak. Türkiye'yi 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun, 76 kiloda ise Yasemin Adar temsil edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Başbakan Binali Yıldırım da şampiyon güreşçimizi telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü kutladı.

    Macar rakibi ile yaptığı ilk maçta sakatlanan Rıza'nın sağ arka baldırında yırtık çıktı.

    Avrupa'da 10. altın madalyayı hedefleyen Rıza Kayaalp, seremonide parmaklarıyla '8' işareti yaptı.

    1. 1.5.2018 20:56
    2. Güncelleme: 2.5.2018 01:51
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