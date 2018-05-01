Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’dan ’e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik

    Cumhurbaşkanı , ’nda kazanan milli sporcu ’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 'nda grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan 'e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı 'dan geldi.
    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazanan Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 1.5.2018 23:09
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