Musa Aydın'dan milli güreşçilere moral ziyareti – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'dan milli güreşçilere moral ziyareti

    Musa Aydın'dan milli güreşçilere moral ziyareti

    Başkanı , Büyükler 'na hazırlanan Serbest Güreş 'nı ’nde ziyaret etti.

    Aydın, 30 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan Büyükler için hazırlıkların son etabını 'nde sürdüren Serbest Güreş 'nın kampına moral ziyaretinde bulundu. Daha önce Greko-Romen ve Kadın Milli takımlarının kamplarını ziyaret eden Aydın, bu kez de takım kampındaydı. Hazırlıklarına 7 Ocak'ta Teknik Direktör İsak İlbayhanov yönetiminde başlayan Serbest Güreş Milli Takımı çalışmalarının son etabını gerçekleştiriyor. Milli takım teknik heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Federasyon Başkanı , takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Aydın teknik heyete Dağıstan'da kendilerini çok zorlu rakiplerin ve ortamın beklediğini belirterek, çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Aydın: "Dağıstan'daki Avrupa Şampiyonası çok zorlu geçecek"
    Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada geçen hafta Greko-Romen ve kadınlar, son olarak da Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret ettiğini belirterek, "Hem sporcularımız hem de teknik heyet büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki sinerji bizleri de mutlu etti. Geçen yıl 5 Avrupa şampiyonu çıkartarak büyük bir başarıya imza atmıştık. Paris'teki Dünya şampiyonasında ise 7 madalya kazandık. Üstelik bu madalyalar olimpik sıkletlerde. Güreş bizim Ata sporumuz geçen sene olduğu gibi bu sezonda tüm dünyaya İstiklal Marşımızı ezberleteceğiz" dedi.

    Rusya'nın ev sahipliğinde 30 Nisan'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarının artık son aşamasına geldiklerini de vurgulayan Aydın, "Rusya ev sahipliği avantajını kullanacak. Burada başarı elde ederek büyük bir şov yapmak isteyecek. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki cuma gecesi ilk kafile ile Dağıstan'a hareket edeceğiz. İnşallah Rusya'da Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Biz bütün sıkletlerde altın madalya hedefliyoruz. İnşallah sporcularımız üzerine düşeni yapacak ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler" ifadelerini kullandı.

    Milli güreşçilerle akşam yemeği de yiyen Aydın, sporculara başarı dileklerinde bulundu.
    1. 20.4.2018 11:37
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