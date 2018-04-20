Musa Aydın'dan milli güreşçilere moral ziyareti
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde ziyaret etti.
Aydın: "Dağıstan'daki Avrupa Şampiyonası çok zorlu geçecek"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada geçen hafta Greko-Romen ve kadınlar, son olarak da Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret ettiğini belirterek, "Hem sporcularımız hem de teknik heyet büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki sinerji bizleri de mutlu etti. Geçen yıl 5 Avrupa şampiyonu çıkartarak büyük bir başarıya imza atmıştık. Paris'teki Dünya şampiyonasında ise 7 madalya kazandık. Üstelik bu madalyalar olimpik sıkletlerde. Güreş bizim Ata sporumuz geçen sene olduğu gibi bu sezonda tüm dünyaya İstiklal Marşımızı ezberleteceğiz" dedi.
Rusya'nın ev sahipliğinde 30 Nisan'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarının artık son aşamasına geldiklerini de vurgulayan Aydın, "Rusya ev sahipliği avantajını kullanacak. Burada başarı elde ederek büyük bir şov yapmak isteyecek. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki cuma gecesi ilk kafile ile Dağıstan'a hareket edeceğiz. İnşallah Rusya'da Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Biz bütün sıkletlerde altın madalya hedefliyoruz. İnşallah sporcularımız üzerine düşeni yapacak ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler" ifadelerini kullandı.
Milli güreşçilerle akşam yemeği de yiyen Aydın, sporculara başarı dileklerinde bulundu.
- 20.4.2018 11:37
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Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Toplam 20
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arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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