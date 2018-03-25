Millerden 18 madalya – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Millerden 18 madalya

    Millerden 18 madalya

    Bu yıl ’da düzenlenecek olan Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan milli güreşçiler ’da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

    İlk iki günde 14 madalya kazanan ay-yıldızlı ekip bugün de 1 atın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. 'ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kiloda Murat Fırat finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve mücadelesi veren ise rakibine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Milli Takımı turnuvayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atmış oldu.

    İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz kazanan ay-yıldızlı ekip bugün de 1 altın, 1 gümüş ve 2 kazandı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milliler Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine göz dağı verdi.

    Kafile başkanı olarak 'a giden Güreş Federasyonu Başkanı , Dan Kolov&Nikoa Petrov turnuvasının en önemli turnuvalardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Burası bizim için Avrupa şampiyonasının provası niteliğini taşıyordu. Tüm sporcularımız olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiler. 5 altın 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere turnuvayı 18 madalya ile tamamladık. Bu çok başarılı bir sonuç. Şimdi 'ye dönüyoruz. Sporcularımız Avrupa şampiyonası öncesinde son hazırlık dönemi için kampa girecekler. Buradaki müsabakalarda ki eksik yönlerimizi de tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Ben burada mücadele eden tüm sporcu ve teknik heyetimizi kutluyor başarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
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