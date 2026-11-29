Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'nin en büyük kozu Brezilyalı forveti Juan Silva olacak. Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve takımda kalan sambacı, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en etkili oyuncusu olmayı başardı. Süper Lig'in ilk 3 haftasında yedek kulübesinde oturan Juan ardından formayı kapıp golleri sıraladı. İzmir ekibi ile 12 karşılaşmaya çıkıp 7 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki forvet, kısa süre içinde toparlandı. Süper Lig'de 2 de asist yapan Juan 9 gole direkt etki ederken, zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi de gözler Brezilyalıya çevrildi.