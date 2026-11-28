Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Brezilyalı golcü Andre Henrique, henüz hazır duruma gelmedi.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Brezilyalı golcü Andre Henrique, henüz hazır duruma gelmedi. Yoğun bir tedavi programına alınan Henrique'nin büyük ihtimalle Trabzon maçına yetişemeyeceği, teknik direktör Stoilov'un ise diğer Brezilyalı Janderson'u sahaya süreceği belirtildi.