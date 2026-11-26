Kendi sahasında şu ana kadar yalnızca bir galibiyet elde edebilen Göztepe, Trabzonspor karşısında bu tabloyu değiştirmek istiyor.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Erzurumspor'u deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçen Göztepe, artık evinde de iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabildi. Deplasmanlarda rakiplerinin adeta kabusu olan Göz-Göz, evinde ise aynı başarılı performansı sergileyemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.