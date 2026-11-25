Göztepe, Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçti. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sonraki 2 haftayı da beraberlikle tamamlayan İzmir ekibi, sezonun ilk galibiyetini 7. haftada deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek elde etti. Ardından çıkışa geçen Göz-Göz, 4'te 4 yaptı ve milli araya Başakşehir yenilgisiyle girdikten sonra ara dönüşü Erzurum'da kazandı. Göztepe, sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u da mağlup ederek, Avrupa kupaları hedefini diri tutmak istiyor.

STOILOV'UN KOZU SONKO

Göz-Göz'de Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in takım üzerindeki etkisi de dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılılar, Sundberg'in forma giydiği 5 karşılaşmayı da kazanırken, görev alamadığı 7 maçta galibiyet elde edemedi. Sakatlıkların ardından yeniden sahalara dönen deneyimli futbolcu, İzmir temsilcisinin yakaladığı galibiyet serisinin önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 30 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılıların önemli hücumcuları Andre Henrique ve Juan Silva'nın yanı sıra Fırtına karşısında teknik direktör Stoilov'un Trabzonspor karşısında önemli kozları olacak.

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'a sahasında 2-1 kaybederken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı.