Göztepe'nin orta sahadaki dinamosu Efkan Bekiroğlu, sergilediği performansla takımını adeta tek başına sırtlıyor. Kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan tecrübeli futbolcu; attığı goller ve oyun kurucu kimliğiyle sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne yön veriyor. Göz Göz'ün en önemli kozu haline gelen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, istikrarlı grafiğiyle taraftarların da sevgilisi konumunda.
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