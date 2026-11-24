Göztepe'nin orta sahadaki dinamosu Efkan Bekiroğlu, sergilediği performansla takımını adeta tek başına sırtlıyor. Kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçınmayan tecrübeli futbolcu; attığı goller ve oyun kurucu kimliğiyle sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne yön veriyor. Göz Göz'ün en önemli kozu haline gelen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, istikrarlı grafiğiyle taraftarların da sevgilisi konumunda.