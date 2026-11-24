Göztepe, Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

DIŞ SAHADA 14 PUAN TOPLADI

Bu sezon dış sahada 7 maça çıkan İzmir ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Göztepe, böylece deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımdan biri konumuna yükseldi. Sarı-kırmızılıları, Çaykur Rizespor takip ediyor. Deplasmanda bir maç eksiği bulunan Kasımpaşa 13 puanla, iki maç eksiği olan Galatasaray ise 12 puanla bu iki takımın arkasında yer alıyor.