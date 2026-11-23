Erzurumspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Göztepe, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Oyuna 69. dakikada dahil olan Efkan Bekiroğlu, topla ilk buluşmasında daha dakika dolmadan golü attı ve takımına galibiyeti getirdi. Ligin gelecek haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Erzurumspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe, son 6 haftada 15 puan topladı. Dadaşlar ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

ÖZBALTA İSTİFA'YA DAVET EDİLDİ

Üst üste 3. yenilgisini alan Dadaşlarda, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Erzurumspor taraftarları Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı istifaya davet etti.

Değerli bir galibiyetti

Kendileri adına çok değerli bir galibiyet olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Erzurum evinde gerçekten çok güçlü. Galibiyet bizim adımıza çok önemliydi. Milli araları sevmiyorum ama bizim için çok iyi oldu" dedi.