Savunma hattına takviye yapmak isteyen Göztepe, Brezilya ekiplerinden Vila Nova forması giyen 22 yaşındaki stoper Douglas Mendes ile temas kurdu
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Avrupa hayali ile yoluna devam eden Göztepe, ara transfer döneminde önceliğini savunma hattına verdi. Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya 2. Lig ekiplerinden Vila Nova forması giyen 22 yaşındaki stoper Douglas Mendes ile görüşmelere başladı. Sol ayaklı, iyi top çıkaran ve fiziksel gücüyle öne çıkan gneç stoper için hem kulüp, hem de oyuncu tarafıyla temaslar sürüyor. İzmir ekibinin bonservis bedeli konusunda da makul bir seviyede anlaşma zemini aradığı belirtiliyor. Genç stoperin güncel piyasa değeri 700 bin eruo. Mendes, bu sezon Nova ile 15 maç forma giydi ve 1 gol attı.