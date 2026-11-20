Trendyol Süper Lig'de Pazar günü Erzurumspor'a konuk olacak Göztepe, kritik deplasmanda Avrupa kupaları hedefi için mutlak galibiyet amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma öncesinde, Brezilyalı forvetleri Juan Silva ve Andre Henrique'ye güveniyor. İki sambacı, Trendyol Süper Lig'de attıkları gollerle takımlarına önemli katkı sağladı. 24 yaşındaki Juan 7, 25 yaşındaki Andre Henrique ise 4 gol kaydederken, Göz- Göz'ün Süper Lig'de filelere gönderdiği 22 golün yarısına imza attı. İzmir ekibi, sadece 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında gol sevinci yaşayamazken, diğer 10 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Başakşehir'e 1, Samsunspor'a 3 ve Eyüpspor'a 4 gol atan sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Gaziantep FK, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe karşısında 2'şer gol kaydetmeyi başardı. İzmir temsilcisinin gol yükünü de Juan Silva ve Andre Henrique çekti. Erzurum'da da teknik direktör Stanimir Stoilov'un en önemli kozları forvetteki sambacı yıldızlar olacak.

GÖZ-GÖZ'DE SONKO MÜJDESİ

Göztepe'de Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Noah Sonko'nun milli arada tedavisi tamamlandı. 30 yaşındaki Gambiyalı stoper Sonko'nun Erzurumspor karşılaşmasında oynayabileceği bildirildi. Göz-Göz'de Sonko'nun yanı sıra sağ bek Ogün Bayrak da takıma döndü. Teknik direktör Stoilov, iki oyuncunun gelmesiyle rahat nefes aldı.

AVRUPA AŞKINA KRİTİK 6 KARŞILAŞMA

Göztepe, ilk devreye 6 maç kala, alacağı sonuçlarla Süper Lig'deki konumunu belirleyecek. Göz-Göz, bu süreçte 3 iç saha, 3 deplasman maçına çıkacak. Deplasmanda Erzurumspor, Kasımpaşa, Amed, İzmir'de Trabzonspor, Konyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları var.