Trendyol Süper Lig'de milli araya sahasında Başakşehir yenilgisiyle giren ve Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, Erzurumspor deplasmanında mutlak galibiyet peşinde olacak.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de milli araya sahasında Başakşehir yenilgisiyle giren ve Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, Erzurumspor deplasmanında mutlak galibiyet peşinde olacak. Süper Lig genelinde deplasmanların en başarılı 3 takımından biri olan Göz-Göz, topladığı 15 puanın 11'ini rakip sahada aldı. Milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiren sarı-kırmızılılarda sağ bek Ogün Bayrak sakatlıktan çıkarken, tedavisi devam eden Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in durumu ise henüz netleşmedi. Sonko'nun Erzurum deplasmanında oynayıp oynayamayacağı hafta sonu belli olacak.