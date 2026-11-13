Sol beke Sambacı

Göztepe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin raporuyla eksik bölgelere yönelik arayışlar başladı. Özellikle sol bek pozisyonunda alternatif oluşturmak isteyen İzmir temsilcisinin gündemine Brezilyalı bir futbolcu geldi. Göz-Göz'ün, Coritiba'dan 28 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan ile ilgilendiği öğrenildi.

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Göztepe kurmaylarının, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Sambacı bekin, mevcut sol bek Richard Akkonor'a alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi. Jonatan'ın Coritiba ile olan sözleşmesi Aralık 2027'de sona eriyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi.