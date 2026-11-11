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Stopere Sambacı

Savunmasını güçlendirmek isteyen Göztepe, Joao Oliveira’nın peşinde. Göztepe, defans problemini çözmek için rotasını Brezilya'ya kırdı. Bonservisi Novorizontino'da olan ancak A.Paranaense'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki genç stoperi gündemine aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Stopere Sambacı

Trendyol Süper Lig'de milli araya evinde Başakşehir yenilgisiyle giren Göztepe'de transfer hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, Brezilya'da A.Paranaense'de kiralık olarak oynayan, 22 yaşındaki stoper Joao Vitor Silva Dantas de Oliveira'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Defansa takviye yapmayı planlayan Göz-Göz'ün, genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde durduğu, bu doğrultuda da A.Paranaense'den Oliveria'nın mercek altına alındığı öğrenildi. Genç sambacının, fiziksel özellikleri ve gelişime açık yapısıyla tercih edildiği belirtildi.

EN İYİ 11'E GİRDİ

Oliveira, 2026'da bonservisinin bulunduğu Brezilya 2. Lig ekibi Novorizontino'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç stoper, Campeonato Paulista'da turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. Brezilyalı savunmacının, A.Paranaense'deki kiralık sözleşmesinin aralıkta sona erecek olması Göztepe'nin elini daha da güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların, 1.89 boyundaki yetenekli stoper için tüm şartlarını zorladığı vurgulandı. Oliveira, iki takımda toplam 27 maçta oynarken, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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