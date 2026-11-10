Göztepe’de iç saha alarmı!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Gürsel Aksel'de oynadığı 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 9 gol gördü ve eksi 2 averajda kaldı.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Gürsel Aksel'de oynadığı 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 9 gol gördü ve eksi 2 averajda kaldı.