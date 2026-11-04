Göztepe'de Avrupa hedefi

Göztepe, son haftalarda ortaya koyduğu performansla yeniden gözünü üst sıralara dikti. İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışamayan ve düşme hattına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından müthiş bir çıkış yakaladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeniden ayağa kalkan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmayı kazanarak ligdeki iddiasını ortaya koydu. Muhteşem seri Eyüpspor deplasmanında başladı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Göz-Göz, ardından Kocaelispor deplasmanında da 2-1 kazanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta sahasında Çorum FK'yi 2-0 mağlup eden sarı- kırmızılılar, seriyi Kadıköy'e taşıdı.

KADIKÖY'DE GERİDEN GELDİ

Güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Göztepe, ikinci devrede ortaya koyduğu güzel futbolla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Yıldızlar topluluğu sarı-lacivertliler karşısında pes etmeyen İzmir ekibi, 2-1 kazanarak puanını 15'e çıkardı ve Avrupa kupaları hedefi için yeniden umutlandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Kadıköy'de kariyerinin önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Stoilov, futbolcu olarak top koşturduğu eski takımına karşı ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Stoilov yönetimindeki Göztepe, Fenerbahçe ile oynadığı önceki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

İzmir'de Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, formda rakibini yenerek milli araya moralli girmek istiyor.