Deplasmanda coştu

Sezon çok kötü başlayan ve taraftarlarını kahreden Göztepe, milli aranın ardından toparlandı. Milli maçlardan sonra Süper Lig'de 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, 12 puanı cebine koyarken toplamda ise kazandığı 15 puanla 9'uncu sıraya yükseldi. Son hafta Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup edip, unutulmaz bir zafere imza atan İzmir ekibi, deplasmanlarda bu sezon adeta coştu.

BİR TEK LİDERE YENİLDİ

Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 6'sında rakiplerine konuk olan sarı-kırmızılılar, oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp tam 11 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe böylece lider Galatasaray'ın ardından deplasmanlarda en iyi performans gösteren takım oldu. İzmir temsilcisi,

Fenerbahçe, Kocaelispor ve Eyüpspor'u dış sahada yenerken, Samsun ile Alanyaspor'la berabere kaldı. Göztepe bir tek G.Saray'a deplasmanda yenildi.

SIRADAKi RAKiP B.ŞEHiR

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen ve bunların 4'ünden üst üste galibiyetle ayrılan Göztepe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra ise önce Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak ardından da Trabzonspor'u ağırlayacak.