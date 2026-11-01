Dört dörtlük Göztepe

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Trendyol Süper Lig'de müthiş bir form grafiği yakaladı. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk galibiyetini 7'nci hafta Eyüpspor karşısında elde eden İzmir temsilcisi, son 1 ayda üst üste aldığı zaferlerle tırmanışa geçti. 1-0 yenik duruma düştüğü zorlu müsabakada Armstrong ve Henrique'nin golleriyle Chobani Stadı'ndan 3 puan çıkarmayı başaran sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

3'ÜNCÜ DEPLASMAN GALİBİYETİ

Eyüpspor'u İstanbul'da 4-0'lık skorla mağlup ederek siftah yapan Göz Göz, 8'inci hafta ligin flaş ekiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda sezonun yeni takımlarından Çorum FK'yı 2-0'lık skorla deviren teknik direktör Stanimir Stoilov'un talebeleri, dün de Kadıköy'den zaferle ayrıldı ve süper serisini sürdürdü. Daha önce Eyüpspor ve Kocaelispor'u rakip sahada mağlup eden İzmir ekibi, böylece bu sezon 3'üncü deplasman galibiyetini yaşadı.

HENRIQUE: PES ETMEYİZ

Göztepe'nin ikinci golünü kaydeden Andre Henrique, büyük bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yıldız oyuncu "Fenerbahçe gibi kaliteli ve kendi evinde güçlü bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak zor. 1-0 geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterip kazandık. Göztepe hiçbir zaman pes etmez. Son dakikaya kadar tüm gücümüzü ortaya koyduk. Lige kötü başladık ama şu anda iyi gidiyoruz. Sonuna kadar böyle devam etmek işitiyoruz" diye konuştu.

ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET

Stanimir Stoilov, Süper Lig tarihinde Göztepe'nin başında Fenerbahçe galibiyeti yaşayan ilk yabancı teknik direktör ünvanını aldı. Bulgar teknik adam maçı şöyle yorumladı: "Çok zor ve sert bir maçtı. Dışarıdan izlemesi bence zevkli bir karşılaşmaydı. İki takım da iyi oynadı. Rakibimiz ilk yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Devre arası oyuncularıma 'Ritmi artırmalıyız, rakibe topu vermemeliyiz, gereğinden fazla saygı göstermemeliyiz' dedim. Bununla birlikte farklı bir Göztepe olduk ve aradığımız golleri bulduk. Oyun seviyemizi yukarı çektik. Çok mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti. Tüm Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Biz hep beraber olmalıyız. Beraber olunca beraber kazanıyor beraber yeniliyoruz. Bunu bırakmamalıyız."

ARDA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Göztepe kalecisi Arda Özçimen, Fenerbahçe karşısındaki performansıyla beğeni topladı. 24 yaşındaki file bekçisi ceza sahası içinde 3, toplamda ise 5 kurtarış yaparak İzmir ekibinin İstanbul'dan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı. Kalesinde devleşen Arda, Sofascore verilerine göre zorlu müsabakayı 7.8 reytingle tamamladı.

TAKIMIMA YARDIM ETTİM

İzmir temsilcisinin beraberlik golünü kaydeden Sinclair Armstrong, 90 dakika sonrası performansını yorumladı. İrlandalı oyuncu şöyle konuştu: "Benim adıma önemli bir maç oldu. Oyuna girdim ve takımıma yardım ettim. Hocamız Stoilov savunma arkasına yapacağım koşuları hafta boyunca anlatmıştı. Ben de bunu uyguladım ve golümü attım. Gerçekten çok mutluyum. İki santrforla oynuyoruz."

OYUNCULARLA KUTLAMA

Göztepeli taraftarlar İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bin 500 kişilik deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi. Armstrong ve Henrique'nin üst üste golleri sonrası büyük coşku yaşayan Göztepeli taraftarlar, maç sonrası sarı-kırmızılı oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.

DURAN TOPTAN 12'NCİ GOL!

Göztepe bu sezon duran top organizasyonlarındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında dün akşam kaydettiği ikinci golü korner organizasyonundan bulan sarı-kırmızılı takım, bu sezon tam 12 kez duran toptan ağları havalandırdı. İzmir temsilcisi böylece ligde attığı 21 golün 12'sini duran toptan attı.

53

İstanbul'da çıktığı son iki lig maçında Eyüpspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Göztepe, bu şehirde aynı sezonda üst üste iki galibiyet aldığı son seriyi Ekim 1972-Şubat 1973 arasında (53 yıl önce) yakalamıştı.