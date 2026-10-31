Stanimir Stoilov: Fenerbahçe tekrar yükselişe geçecektir

Göztepe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert bir mücadeleydi iki takım için de. İki takım da oynamak istedi. Güzel bir maçtı. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz ise bulduğu fırsatı değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. Ve oyun bize döndü. Bunları değerlendirerek çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan çok mutluyuz. En önemli nokta da performansımızı her geçen gün ilerletmek ve genç oyuncularımız öz güvenlerini artmış olması. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor ama iyi bir takım. Gelecekte yarışa tekrar gireceklerini düşünüyorum. Onlar için her şeyin bittiğini düşünmüyorum. Gelecek maçlarımıza odaklanma zamanı. Çok iyi çalışmaya devam etmeliyiz. Hedeflerimiz var ve bunlara doğru ilerlemeliyiz. Bütün Göztepe ailesini tebrik ediyorum. Beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz" diye konuştu.

"HER MAÇ 2-3 GOL ATIYOR OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Her maç goller atıyor olmalarının olumlu olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Aslında bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. İstediğimiz savunma hattını oturtamadık. Kaybettiğimizde bile 2-3 gol atıyorduk, bu da sorunun savunmada olduğunu gösteriyordu. Sakatlarımız geri gelince, savunmacılarımız dönünce takım olarak da performansımız artmaya başladı. Olumlu bir yanımız da her maç 2-3 gol atıyor olmamız. Bu bizim için çok önemli. Geçen sezon ve daha öncesinde de belki de en iyi savunma hattı bizdeydi. Birçok maçta gol yemiyorduk. Şimdi ise daha fazla boşluklar verebiliyoruz. Bunları bir an önce ortadan kaldırmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Hatalara hiçbir zaman gözümüzü kapayamayız. Bunlara gözünüzü kaparsanız size pahalıya mal olabilir" dedi.

"FENERBAHÇE TEKRAR TOPARLANIP YÜKSELİŞE GEÇECEKTİR"

Fenerbahçe'nin toparlanabileceğini dile getiren Stoilov, "Duran top organizasyonları ve tüm detayları sürekli çalışıyoruz. Bunların üzerine çalışmak ve kullanmak bugünkü futbola çok önemli. Futbolda gelişmenin tek yolu çalışmak. Fenerbahçe'yi değerlendirmek benim işim değil. Saygı duyduğum bir kulüp. Burada kısa bir süre de olsa oynadım. Büyük oyuncularla oynadım. Fenerbahçe tekrar toparlanıp yükselişe geçecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.