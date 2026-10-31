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Göztepe Kadıköy’de puan peşinde

Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe bugün deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Göztepe Kadıköy’de puan peşinde
Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe bugün deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Göztepe son 2 sezonda Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçın 3'ünde puan almayı başardı. Rakibi ile 3 kez berabere kalan Göztepe 1 müsabakayı ise kaybetti.
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