Göztepe Kadıköy’de puan peşinde

Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe bugün deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe bugün deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Göztepe son 2 sezonda Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçın 3'ünde puan almayı başardı. Rakibi ile 3 kez berabere kalan Göztepe 1 müsabakayı ise kaybetti.