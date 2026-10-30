Göztepe'nin kozu hücum

Göztepe, milli ara dönüşü 3'te 3 yaparken, 5 maçtır da yenilgi yüzü görmeyerek formunu buldu. Ligde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göz-Göz, kritik maçta hücum gücüne güveniyor. İlk 9 haftada 19 gol atan sarı-kırmızılılar, 2017- 18'den beri en yüksek gol sayısına ulaştı. Hücumdaki yükselişin başrolünde Brezilyalı yıldız golcü Juan Santos yer aldı. Altı golle takımının en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcuyu 3 golle Andre Henrique takip etti. Müthiş ikili, Kadıköy'de Stanimir Stoilov'un en önemli kozları olacak.

5 maçtır namağlup Göztepe, son 3 maçta 1 gol yedi.