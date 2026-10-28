Göztepe'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Göztepe kötü başladığı sezonda yaptığı müthiş çıkışla gözünü üst sıralara dikti. Ligde ilk 6 maçında hiç galip gelemeyip 3 puanla düşme hattına gerileyen İzmir ekibi 3 haftalık milli ara sonrası müthiş çıkış yaptı. Deplasmanda Eyüp'ü 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra evinde Çorum'u da 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar, şimdi de gözünü Galatasaray derbisinden ağır yaralı çıkan Fenerbahçe'ye çevirdi. İzmir ekibi, geçen sezon iki maçta da kaybetmediği güçlü rakibi karşısında Kadıköy'de serisini sürdürmek istiyor.

İKİ MÜJDE VAR

Fenerbahçe karşılaşmasına mutlak puan hedefiyle hazırlanan Göztepe'de sakatlık şüphesi bulunan iki yıldızdan gelen sevindirici haberler de moral oldu. İzmir'deki Çorum FK galibiyetinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı orta saha Rhaldney ve takımın sambacı yıldız golcüsü Juan'da önemli bir durumun olmaması yüreklere su serpti. İlk 11'in önemli isimlerinden olan iki futbolcu da Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapabilecek.

GEÇEN SEZONDAN BERİ İLK

Göztepe geçen sezonun ardından ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi son olarak geçen yıl ilk yarının son iki ve ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u art arda yenmişti. Ligde bu sezon daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayıp 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, taraftarlarına ilk kez galibiyet sevinci de yaşattı.

GODOI'DEN KÖTÜ HABER

Göztepe'de 2. haftadaki G.Birliği maçında takım arkadaşı Taha'yla çarpışarak diz iç yan bağlarında kısmi yırtık meydana gelen ve bu ay idmanlara başlayan Allan Godoi, bu kez antrenmanda sakatlandı. Çorum maçı öncesinde idmanda kasığında yırtık oluşan 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin en az 1 ay daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geçen sezon 20'si ilk 11'de 27 maçta görev yapan Godoi'nin ilk yarının son bölümünde sahalara dönmesi bekleniyor.