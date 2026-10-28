CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Göztepe Göztepe'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Göztepe'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Milli aradan süper dönen Göz-Göz, derbiden ağır yaralı çıkan sarı-lacivertlilere de bilendi. Geçen sezon iki maçta da kaybetmediği Fenerbahçe karşısında serisini sürdürmek istiyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Göztepe'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Göztepe kötü başladığı sezonda yaptığı müthiş çıkışla gözünü üst sıralara dikti. Ligde ilk 6 maçında hiç galip gelemeyip 3 puanla düşme hattına gerileyen İzmir ekibi 3 haftalık milli ara sonrası müthiş çıkış yaptı. Deplasmanda Eyüp'ü 4-0, Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra evinde Çorum'u da 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar, şimdi de gözünü Galatasaray derbisinden ağır yaralı çıkan Fenerbahçe'ye çevirdi. İzmir ekibi, geçen sezon iki maçta da kaybetmediği güçlü rakibi karşısında Kadıköy'de serisini sürdürmek istiyor.

İKİ MÜJDE VAR

Fenerbahçe karşılaşmasına mutlak puan hedefiyle hazırlanan Göztepe'de sakatlık şüphesi bulunan iki yıldızdan gelen sevindirici haberler de moral oldu. İzmir'deki Çorum FK galibiyetinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı orta saha Rhaldney ve takımın sambacı yıldız golcüsü Juan'da önemli bir durumun olmaması yüreklere su serpti. İlk 11'in önemli isimlerinden olan iki futbolcu da Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapabilecek.

GEÇEN SEZONDAN BERİ İLK

Göztepe geçen sezonun ardından ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi son olarak geçen yıl ilk yarının son iki ve ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u art arda yenmişti. Ligde bu sezon daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayıp 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, taraftarlarına ilk kez galibiyet sevinci de yaşattı.

GODOI'DEN KÖTÜ HABER

Göztepe'de 2. haftadaki G.Birliği maçında takım arkadaşı Taha'yla çarpışarak diz iç yan bağlarında kısmi yırtık meydana gelen ve bu ay idmanlara başlayan Allan Godoi, bu kez antrenmanda sakatlandı. Çorum maçı öncesinde idmanda kasığında yırtık oluşan 33 yaşındaki Brezilyalı stoperin en az 1 ay daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geçen sezon 20'si ilk 11'de 27 maçta görev yapan Godoi'nin ilk yarının son bölümünde sahalara dönmesi bekleniyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Marco Asensio'ya 4 talip birden!
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İsrail'de oy sayımı sürüyor: Katil Netanyahu öne geçti İşte ilk sonuçlar...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brown ve Abdülkerim için sıkıntı büyük!
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! İsmail Kartal bu sözlerle görevinden ayrıldı! 01:51
İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! İsmail Kartal trafik kazası geçirdi! 01:51
Marco Asensio'ya 4 talip birden! Marco Asensio'ya 4 talip birden! 01:51
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti! 01:51
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? 01:51
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! 01:51
Daha Eski
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! 01:51
Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! Alanyaspor evinde tur biletini kaptı! 01:51
F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! F.Bahçe Tarfin deplasmanda mağlup! 01:51
Kocaelispor sahasında turladı! Kocaelispor sahasında turladı! 01:51
Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... 01:51
Karşıyaka tur biletini kaptı! Karşıyaka tur biletini kaptı! 01:51